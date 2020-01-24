جنرال أميركي: داعش كشف عن ضعفه عبر فشله باستغلال التظاهرات في العراق

2020/01/24 | 01:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – حذر القيادي الثاني في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش الأربعاء بأنه ما زال من الممكن أن يعود تنظيم الدولة الإسلامية إلى الصعود رغم إضعافه في حال انسحاب القوات الأميركية من العراق.وأكد الجنرال غرينكيويتش خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون أن تنظيم الدولة الإسلامية […]

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