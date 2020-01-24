ليفربول يهزم وولفرهامبتون بثنائية في البريمر ليغ

2020/01/24 | 02:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل ليفربول، افتراس منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة ضم مضيفه وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه بالفوز عليه 2-1 في ختام الجولة الرابعة والعشرين.

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