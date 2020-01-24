واشنطن تحدد موعد الاعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط

2020/01/24 | 03:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه يخطط للكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.

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