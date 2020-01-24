الصحة العالمية تستبعد اعلان حالة طوارئ دولية بشأن كورونا

2020/01/24 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم "حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي".

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