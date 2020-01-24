أحمد الهدهد - إيران وسياسات حظر الاختلاط بين الجنسين

2020/01/24 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الهدهد تلعب الانتخابات الرئاسية في إيران دورا كبيرا في رسم سياسة الحكومة في التعاطي مع العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع.لذا يكون هنالك قدر كبير من الخوف بشأن ما ستترجم إليه نتائج أي انتخابات، خاصة فيما يتعلق بالفضاء الثقافي والحريات المدنية والأعراف العامة وغيرها من القضايا المماثلة.بالنسبة للعائلة الإيرانية بشكل خاص، ذات التوجه الإسلامي أو العلماني على حد سواء، كيف سيتم التعامل مع القواع......

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