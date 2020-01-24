2020/01/24 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فايز_الشريف اليسار… ما بين تحدي الوجود… ومتطلبات النهوض…لم يتطور الإنسان كإنسان إلا عندما أصبح منتجا.لقد صنع الأدوات وسخرها في صراعه الوجودي مع بيئته، وتواصل من خلال اللغة مع مجتمعه.ولئن كانت اللغة هي مفتاح التواصل والتقارب والتعاون والمحبة والصراع على المستوى الاجتماعي، كان العمل المنتج هو الصانع الحقيقي لجوهر الإنسان وطبيعته البشرية.لو لم تكن الأدوات والآلة لما كان هناك عمل منتج.فلا يمكن أن ي......

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