ارتفاع الوفيّات بفيروس كورونا المستجدّ بالصين إلى 25 والحالات المؤكدة إلى 830 

2020/01/24 | 06:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – أعلنت اللجنة الوطنيّة الصينيّة للصحّة الجمعة أنّ عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الصين بلغ 25، مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة إلى 830 حالة.وقالت اللجنة إنّ السلطات تقوم أيضًا بفحص 1072 حالة يُشتبه بأنّها جزء من هذا الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان الصينيّة.وبحسب حصيلة سابقة صدرت الخميس، […]

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