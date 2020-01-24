إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا

2020/01/24 | 06:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيودلهي,-(أ ف ب) – أعلنت القنصلية الهندية في جدّة الخميس أنّ ممرّضة هندية تعمل في السعودية أصيبت بفيروس من سلالة كورونا لكنّه ليس فيروس كورونا المستجدّ، مصحّحة بذلك معلومة أوردها في وقت سابق وزير الشؤون الخارجية الهندي.ونقلت القنصلية في تغريدة على تويتر عن طارق الأزرقي رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الأمراض المعدية والوبائية في منطقة […]

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