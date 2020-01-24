مسؤول اميركي: مستعدون لمناقشة علاقاتنا الاستراتيجية الشاملة مع العراق بما فيها الأمن والمساعدات المالية والاقتصادية

2020/01/24 | 06:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن مسؤول أميركي رفيع أنّ المباحثات مع بغداد حول مستقبل القوات الأميركية التي طالب البرلمان العراقي برحيلها، لم تبدأ بعد، مضيفا أنه لن يكون بمقدر الجنود البقاء إلى ما لا نهاية من دون إنهاء مهتمهم في مكافحة الجهاديين.ومنذ إقدام الولايات المتحدة على قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد […]

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