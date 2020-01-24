جيفري: لم نسجل تصاعداً لنشاط لداعش في العراق وسوريا بعد مقتل سليماني

2020/01/24 | 07:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، وجود تصاعد في نشاط تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا، رابطاّ بين ذلك وبين مقتل قائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي وكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة لا تشهد تصاعدا في أنشطة تنظيم داعش بعد أسابيع من قتل سليماني في بغداد، مشيرا الى ان عمليات التحالف الدولي بقيادة امريكا توقفت في العراق.

وبين أن الاهتمام ينصب حاليا على حماية القوات وإن محادثات تجرى مع حكومة بغداد بشأن سُبل المضي قدما بعد أن صوت البرلمان العراقي بالموافقة على خروج القوات الأجنبية من البلاد.

واكد "لم نشهد تزايدا في العنف من جانب داعش في العراق في هذه الفترة"، مضيفا أن مسؤولين سيعقدون اجتماعا في كوبنهاغن يوم الأربعاء المقبل، لبحث سبل التحرك قُدما في العملية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأردف جيفري "التحالف ملتزم جدا جداً بهذه المهمة"، محذرا من أن توقف العمليات في العراق يمكن أن يعيق الحرب على داعش في حالة استمراره.

وقال "بمرور الوقت يتجلى احتمال حدوث تدهور للجهد ضد داعش ما لم نتمكن من القيام بالأشياء التي كنا نقوم بها بشكل فعال حتى بضعة أسابيع مضت".

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