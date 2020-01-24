اللواء خلف: مندسون يستخدمون أسلحة لقتل المتظاهرين

2020/01/24 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، أن مندسين يستخدمون أسلحة لقتل المتظاهرين لإلصاق التهم بالقوات الأمنية....

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