ضحايا فيروس (كورونا) في الصين بارتفاع مطرد

2020/01/24 | 08:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا" إلى 830 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

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