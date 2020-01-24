الفياض: الفريق كريم الغزي كان مثالًا يحتذى به في الطيبة والشجاعة

2020/01/24 | 08:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، بيانا بذكرى وفاة آمر اللواء 25 في الحشد الشعبي المجاهد الفريق كريم عبد الخضر الغزي ( ابو جاسم الناصري)،

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