المتظاهرون بدأوا التوافد لمنطقة الجادرية وسط بغداد

2020/01/24 | 08:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ التظاهرون بالتوافد باعداد كبيرة صوب منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

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