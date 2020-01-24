مُقتدى الصدر يضعُ الفخاخ للفصائل العراقية

2020/01/24 | 08:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرتُ سابقاً فصائل المُقاومة الِعراقية أكثر من مرّة من دهاء مُقتدى وحنكة مستشاريه وتقلبّه وتلوّنه ومكره.ولكن لم أجد أذاناً صاغية.لماذا وصف مقتدى الصدر #صالحاً بـ #حامي_السيادة_وحامي_الثوار ؟ أولاً […]

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