خادمة تضع يد طفلة في الماء المغلي

2020/01/24 | 08:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مروّع أظهر اللحظة التي أقدمت خلالها عاملة في الخدمة المنزلية على وضع يد طفلة في وعاء من الماء المغلي بسنغافورة، حتى تتمكن من العودة إلى منزلها.وقد تمّ نقل الطفلة البالغة من العمر 16 شهراً الى المستشفى لعلاجها بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثانية في يدها اليسرى وذراعها.[…]

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