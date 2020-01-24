الكلابي:مجلس الوزراء استغل انشغال الشعب بالتظاهرات واقدم اليوم على كارثة.

2020/01/24 | 08:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب يوسف الكلابي، الخميس، أن مجلس الوزراء استغل انشغال الشعب بالتظاهرات واقدم اليوم على كارثة.وقال الكلابي في بيان : إن “مجلس الوزراء ووزير الكهرباء نيابة عن المجلس الوزاري […]

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