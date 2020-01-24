2020/01/24 | 08:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرصا على تطوير العمل المختبري في مجال التحاليل وضمن المشروع الوطني للمختبرات والتي تعد نقلة نوعية في مجال الفحوصات المختبرية في مستشفيات الكرخ وهي اربعة مستشفيات تعليمية (مدينةالامامين ، الكرامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح المشروع الوطني للمختبرات في مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح المشروع الوطني للمختبرات في مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).