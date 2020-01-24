الدعم الصدري لصالح

2020/01/24 | 08:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وردني و حسب مصادر مؤكدة , أن الرئيس الإنفصالي تلقّى دعماً وضوءاً أخضراً من مُقتدى الصدر لِلقاء الرئيس الأمريكي ترامب بساعات قليلة قبل إجراء اللقاء , حيث أن برهم كان […]

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