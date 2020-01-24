من سيلبي نداء الوطن؟

2020/01/24 | 09:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيم الخالدي بناء الدولة لا يتم عبر الهتافات والشعارات الخاوية، سيما إذا كانت وفق أجندات خارجية والتسويق عبر جهلة القوم..هنا يجب أن نقف عند هذا المفصل المهم، بل ونبحث […]

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