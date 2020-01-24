بعد الاتهامات الموجهة ضد السعودية... الأمم المتحدة تعتبر تطبيق

2020/01/24 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قالت الأمم المتحدة إن المسؤولين بالمنظمة الدولية لا يستخدمون تطبيق "واتساب" في اتصالاتهم لأنه ليس مدعوما كآلية آمنة، بعد اتهام السعودية باختراق هاتف الملياردير جيف بيزوس من خلاله.

وعندما سئل المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الخميس عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتواصل مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، أو أي زعيم عالمي آخر من خلال تطبيق "واتساب"، رد قائلا: "صدرت تعليمات لكبار المسؤولين بالأمم المتحدة بعدم استخدام هذا التطبيق، فهو ليس مدعوما كآلية آمنة".

وأضاف: "لذلك فإنني أقول لا..



لا أعتقد أن الأمين العام يستخدم واتساب".



وأوضح أن التعليمات بعدم استخدام واتساب صدرت لمسؤولي الأمم المتحدة في يونيو 2019.

من جهتها، ردت شركة "واتساب" على خطوة الأمم المتحدة، قائلة إنها تقدم خدمة آمنة لأكثر من 1.5 مليار مستخدم.

وأكد مدير الاتصالات في "واتساب" كارل ووج أن: "كل رسالة خاصة محمية بتشفير ثنائي الطرف يساعد في منع واتساب أو غيره من الاطلاع على المراسلات.



تكنولوجيا التشفير التي طورناها مع شركة سيجنال أشاد بها خبراء في مجال الأمن وتظل أفضل خدمة متاحة للناس في أنحاء العالم".

وفي وقت سابق، قال خبيران دوليان إن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في الهجوم الإلكتروني المزعوم عام 2018 على هاتف جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست.

وطالبا بأن تجري الولايات المتحدة وغيرها من السلطات تحقيقا مستقلا على أساس تقرير أعدته مؤسسة "إف.تي.آي" للاستشارات ومقرها واشنطن.



ويزعم التقرير أن هاتف بيزوس أختُرق بواسطة ملف فيديو يحتوي على برنامج خبيث أرسل إليه من حساب على "واتساب" يستخدمه ولي عهد السعودية.

بغداد اليوم-متابعة

حذر القيادي الثاني في التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، من عودة تنظيم داعش الى العراق في حال انسحاب القوات الامريكية من البلاد.





وقال الجنرال غرينكيويت

بغداد اليوم - بغداد

أكد المبعوث الأمريكي إلى إيران، براين هوك، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، إن اسماعيل قاآني خليفة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، سيلقى المصير نفسه إذا سار على نهج سلفه.

وقال هوك، في مقابلة صحفية إن "واشنطن تحكم

بغداد اليوم-متابعة

قالت السلطات الأسترالية، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، إنها فقدت الاتصال بطائرة كبيرة كانت تكافح حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب.

وأضافت السلطات على "تويتر" أن "خدمة الإطفاء

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