اجراءات أمنية مشددة تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية

2020/01/24 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني العراقي، صباح الجمعة، باتخاذ الاجهزة الامنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية ا...

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