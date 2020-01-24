اعتقال شخص قام بقتل مواطن غربي كربلاء

2020/01/24 | 09:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..أعلنت قيادة شرطة كربلاء عن تمكن القوات الامنية من اعتقال شخص قام بقتل مواطن بواسطة ألة حديدية بعدة ضربات في منطقة الرأس غربي المحافظة .وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) بعد إن استخبرت مفارز مكافحة الاجرام في قيادة الشرطة بوجود جثة مجهولة الهوية مرمية في قضاء الحر منطقة […]

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