منى ممدوح تنفي زواجها من “كاظم الساهر”

2020/01/24 | 09:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نفت الممثلة المصرية ​منى ممدوح​ ما تم تداوله من أخبار، عن زواجها من الفنان العراقي ​كاظم الساهر​، وذلك بعد إنتشار صورة مع بعضهما من إحدى المناسبات في برشلونة بإسبانيا، وزعم البعض أنهما تزوّجا.ونشرت منى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة المتداولة لها مع الساهر، وعلّقت: “لا تعليق”.يُذكر أن […]

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