برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يعلن عن موعد الدورة الجديدة لمنحته

2020/01/24 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في مؤتمر صحفي على هامش الملتقى الدولي الرابع للاستمطار؛ في أبوظبي أنه سيتم افتتاح باب تقديم مقترحات مشاريع برنامج المنح في دورته الرابعة رسمياً في مطلع عام 2021، وسيستهدف مجالات بحثية جديدة وفقاً للهيكل الجديد ومعايير التقييم الجديدة للبرنامج التي سيجري الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري.[…]

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