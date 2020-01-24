حسن خليل غريب - فقراء أحزاب السلطة ينتظرون القطار على مفارق الثورة

2020/01/24 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب بداية، لتحليل ما يجري في لبنان، قبل انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وبعدها ظهر بوضوح، لا يجوز إغفال عاملين أساسيين، وهما:-الأول هو أن صراع الدول الخارجية، ذات المصالح المتشابكة على الساحة اللبنانية، يجري بأدوات داخلية تتبارى فيها أحزاب السلطة بالدفاع عن مصالح ركائزها في الخارج.-والثاني يؤكد أن أحزاب السلطة تستخدم فقراءها في صراعاتها البينية.وهذه الوقائع تؤكد أن الأوضاع تتجه إلى صراعات، وقد......

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