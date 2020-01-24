2020/01/24 | 09:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الآن بالصور.. تظاهرة رفض الوجود الاميركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/24 | 09:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد الآن بالصور.. تظاهرة رفض الوجود الاميركي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد الآن بالصور.. تظاهرة رفض الوجود الاميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).