2020/01/24 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

توافد الآلاف، منذ الصباح الباكر لليوم الجمعة، الى منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بالتظ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. الآلاف يتوافدون الى الجادرية للمشاركة بلميونية الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. الآلاف يتوافدون الى الجادرية للمشاركة بلميونية الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).