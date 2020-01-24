2020/01/24 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
توافد الآلاف، منذ الصباح الباكر لليوم الجمعة، الى منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بالتظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. الآلاف يتوافدون الى الجادرية للمشاركة بلميونية الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
توافد الآلاف، منذ الصباح الباكر لليوم الجمعة، الى منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بالتظ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. الآلاف يتوافدون الى الجادرية للمشاركة بلميونية الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. الآلاف يتوافدون الى الجادرية للمشاركة بلميونية الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).