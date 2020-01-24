قطع جسور وطرق رئيسية في الكرادة لتأمين التظاهرة المليونية

2020/01/24 | 09:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس"، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت عدداً من الطرق والجسور لتأمين التظاهرة التي ستنطلق وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا إن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها لتأمين التظاهرة التي ستنطلق اليوم في بغداد، وذلك بقطع جسريّ الجادرية، وذو الطابقين، ةشارع السدة في عرصات الهندية بمنطقة الكرادة، وساحتيّ كهرمانة والفردوس.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا إلى تظاهرة مليونية تنطلق اليوم للتنديد بالوجود الامريكي في العراق، وأيدت العديد من الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة دعوة الصدر.

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