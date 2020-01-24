بالصور.. المئات يتوجهون إلى الجادرية للمشاركة بالتظاهرة المليونية

2020/01/24 | 09:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد توافد المئات، منذ الصباح الباكر لليوم الجمعة، الى منطقة الجادرية مروراً بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، للمشاركة بالتظاهرة المليونية التي دعا لها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإخراج القوات الامريكية.

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