نائب عراقي: صالح لم يتلق أسماء مرشحة جديدة لمنصب رئيس الوزراء

2020/01/24 | 09:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فی العراق عبد الهادي السعداوي، الجمعة، ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يتلق مؤخرا أسماء جديدة مرشحة لمنصب رئيس الوزر...

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