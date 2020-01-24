2020/01/24 | 09:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت كل من اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ظهور فيروس كورونا في أراضيهما، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات في الصين.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان تعود لشخص قادم من الصين.

بدورها أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ظهور ثاني حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في أراضيها.

قالت منظمة الصحة العالمية إن من السابق لأوانه "إلى حد ما" إعلان فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ عالمية.

وأسفر تفشي هذا الفيروس في الصين عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان وكوريا الجنوبية تعلنان ظهور فيروس كورونا على اراضيهما) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان وكوريا الجنوبية تعلنان ظهور فيروس كورونا على اراضيهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).