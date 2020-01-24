كوريا الشمالية تعين ضابط سابق وزيرا للخارجية

2020/01/24 | 09:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تعيين الضابط السابق في الجيش، ري سون جون، وزيرا للخارجية.

وذكرت وسائل الاعلام، أن ري ألقى كلمة كوزير خلال حفل عشاء أقامته الوزارة أمس للسفارات والمنظمات الدولية بمناسبة العام الجديد.

وذكر مصدر دبلوماسي في كوريا الجنوبية لوكالة "رويترز" أن كوريا الشمالية أبلغت الدول التي لها سفارات في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي بأن ري سون جون، الضابط السابق بالجيش والمسؤول الكبير بحزب العمال الحاكم، سيحل محل ري يونغ هو، كأكبر دبلوماسي بالبلاد.

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