هل سيتراجع موقع العراق في التصنيف الائتماني؟.. نبيل المرسومي

2020/01/24 | 10:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: نبيل المرسومي يظهر التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية مدى قدرة أي دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، اما العوامل المحددة للتصنيف فهي : معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ، نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، معدل الضخم ، وضع الموازنة العامة ، وضع الميزان الخارجي ،وضع المديونية الخارجية ، وضع التنمية الاقتصادية […]

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