شاهد : إليسا عن الحكومة الجديدة “مسخرة”

2020/01/24 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة حسان دياب بكلمة واحدة وهي “مسخرة”.إليسا التي لم تتردد يوما بإبداء رأيها السياسي بكل صراحة ووضوح، ها هي تعلن رفضها للحكومة الجديدة.مسخرة — Elissa (@elissakh) January 21, 2020

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