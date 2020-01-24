مقتل ندى القحطاني يثير جدلا في السعودية

2020/01/24 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثارت حادثة مقتل شابة سعودية بمنطقة الدمام على يد أحد أقاربها جدلا واسعا في السعودية، حول تعنيف النساء في الوطن العربي.وأعلن المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية إن الجهات الأمنية أوقفت، صباح الثلاثاء مواطنا ثلاثينيا بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران، أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن […]

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