حرب: القضاء أرسل كتاباً لرئيس الجمهورية بشأن أحكام المحكمة العليا

2020/01/24 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح الخبير القانوني طارق حرب، تشريع قانون لحل مادة خلافية بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية.

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