ليلة مرعبة في كربلاء.. تعرض المحتجين إلى اطلاقات الذخيرة الحية والمولتوف(فيديو)

2020/01/24 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصل يوم أمس الخميس، صدامات نارية بين المحتجين في كربلاء وقوات مكافحة الشغب، حيث أقدمت قوات مكافحة الشغب على اطلاق الرصاص الحي واطلاق قناني المولتوف النارية على المحتجين.وحصلت “يس عراق” على فيديوهات تظهر الاحتكاك بين المحتجين وقوات الشغب، ولم يتسن لنا التعرف بشأن هل وقع ضحايا أو إصابات بين صفوف المحتجين.[…]

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