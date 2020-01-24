القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتمنع المصلين من الصلاة

2020/01/24 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة للمرة الثانية على التوالي، المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين بالأعيرة المطاطية والضرب وأجبرتهم على إخلاء ساحات الأقصى.وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن عشرات الجنود المدججين بالسلاح حاصروا المئات من المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة، وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير والتواجد في المكان، كما هاجموا المصلين.وافاد موقع "RT" بأن مستوطنين قاموا بحرق مسجد في بيت صفافا شرفات بالقدس فجر اليوم الجمعة وخطوا شعارات عنصرية ضد العرب.

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