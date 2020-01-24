ارتفاع ضحايا

2020/01/24 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن حكومة كوريا الجنوبية أكدت الجمعة ظهور ثاني حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا" الذي ظهر أولا في الصين.وأودى الفيروس بحياة 25 شخصا في الصين وأصاب أكثر من 800، وأعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ لكنها لم تصل إلى حد وصفه بأنه حالة تستدعي القلق الدولي، حسبما ذكرت "رويترز".وفرضت الصين الحجر الصحي على مدينتي ووهان وهوانغانغ في محاولة الحد من تفشي الفيروس الجديد، الذي ينتمي لعائلة "كورونا".ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لشخص قادم من الصين.وأضافت الوزارة في بيان، أن الحالة لرجل في الأربعينيات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.وقالت الوزارة إن الرجل يخضع حاليا للعلاج بأحد المستشفيات.وفي فيتنام، أكدت السلطات إصابة مواطنين صينيين اثنين فيها بفيروس "كورونا".وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو، كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

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