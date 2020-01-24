جيمس جيفري: قرار برلمان العراق بإخراج القوات الامريكية غير ملزم

2020/01/24 | 10:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الخميس، أن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد "غير ملزم"، وفق زعمه....

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