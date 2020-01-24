اسماعيل شاكر الرفاعي - دعوة الصدر الى مظاهرة مليونية : انتحار حضاري

2020/01/24 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي حققت ثورة الاول من ت٢-;- في العراق إجماعاً وطنياً حول شعاراتها ، يشبه الاجماع الذي حققته الثورات العربية في موجتها الثانية في السودان والجزائر ولبنان .فالخراب الشامل الذي نتج عن السياسيات الحكومية ، أقنع الناس بأن الاصلاح اما ان يكون شاملاً : أي يتناول فلسفة النظام وآليات اشتغال مؤسساته في ادارة الشأن العام ، او لا يكون .وهكذا ساعد الوعي العام هذه الثورات على امتلاك ناصية المهارة التكتيكية ف......

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