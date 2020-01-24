فيديو- المئات من أتباع الصّدر يتوافدون إلى ساحة الحرية للمشاركة في «المليونية»

2020/01/24 | 10:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق بدأ المئات من أتباع #التيار_الصدري الذي يقوده #مقتدى_الصدر صباح اليوم الجمعة، بالتوافد إلى #ساحة_الحرية بالقرب من جسر الطابقين المؤدّي إلى #المنطقة_الخضراء، بهدف المشاركة في التظاهرة المليونية التي […]

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