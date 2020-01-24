بالصور | ثلوج كثيفة تعيق حركة المرور بمناطق في كوردستان

2020/01/24 | 10:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركز تساقط الثلوج على البلدات الواقعة على الحدود مع إيران وتركيا – صورة: كوردستان 24

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