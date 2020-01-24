مقتدى الصدر: سنبذل قصارى جهدنا لعدم الزج بأتون حرب اخرى مع المحتل

2020/01/24 | 10:52 - المصدر: السومرية نيوز

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الصدر: سنبذل قصارى جهدنا لعدم زج العراق بأتون حرب اخرى مع المحتل

الصدر يعلن "توقف مؤقت للمقاومة" حتى خروج اخر جندي

الصدر يدعو الى دمج الحشد الشعبي مع وزارتي الداخلية والدفاع

يتبع..

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