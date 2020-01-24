بالوثائق.. مبادرة الصدر لحفظ سيادة العراق ومنع التدخل بشؤونه وإيقاف المقاومة مؤقتاً

2020/01/24 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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الصدر يدعو لدمج الحشد الشعبي بوزارتي الداخلية والدفاع أو التزامه بأوامر القائد العام للقوات المسلحة

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، عن توقف مؤقت للمقاومة إلى خروج آخر جندي، داعياً إلى العمل على معاقبة من يخرق ’’الهدنة السياسية’’ من الطرفين.

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بغداد اليوم-بغداد

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، أن جميع الطرق السلمية سنحاول استنفادها وهدفنا جدولة خروج قوات الاحتلال الأمريكي، مشيراً الى غلق كافة القواعد العسكرية الامريكية المتواجدة على الأراضي العراقية.





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