مظاهرة مليونية منتظرة الجمعة في بغداد ضد الوجود الأمريكي في العراق

2020/01/24 | 10:55 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المرتقب أن تخرج الجمعة في العراق مظاهرة مليونية دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتعبر هذه المليونية عن رفضها للوجود الأمريكي في العراق، وتأتي بعد تنفيذ الولايات المتحدة غارات أمريكية استهدفت قيادات إيرانية في العاصمة بغداد.

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