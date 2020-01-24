مبعوث أمريكي: قرار البرلمان العراقي بإخراج قواتنا غير ملزم

2020/01/24 | 10:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد غير ملزم، والاتفاق على الوجود الأمريكي في العراق جرى مع حكومة بغداد.وأوضح جيفري، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تنوي سحب وجودها العسكري في العراق.واستدرك قائلا إن ذلك يتعلق في نهاية المطاف بقرار العراق.وأشار جيفري إلى أن بلاده لا ترغب حاليا في التفاوض حول الانسحاب من العراق.ولفت إلى أنه على المسؤولين العراقيين التفكير في العلاقات الثنائية التي تتجاوز مسألة الوجود الأمريكي في بلادهم.وأضاف جيفري، أن "الاتفاق بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق جرى مع حكومة بغداد وليس مع البرلمان، وبالتالي فإن علاقاتنا ستكون مع الحكومة".وعقب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في بغداد، في 3 يناير الجاري، أصدر البرلمان العراقي قرارا يلزم الحكومة بالعمل من أجل إنهاء وجود جميع القوات الأجنبية على أراضي البلاد، بما فيها القوات الأمريكية.

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