2020/01/24 | 10:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر نائب عن تحالف سائرون في العراق علاء الربيعي، الجمعة، ان التظاهرات المليونية التي انطلقت اليوم هي رسالة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب برفض تو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي: تظاهرات اليوم رسالة الى ترامب "لا تتدخل في شؤوننا") نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عراقي: تظاهرات اليوم رسالة الى ترامب "لا تتدخل في شؤوننا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).