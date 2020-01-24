جبل الموت.. حادث مروع في منحدر فيفاء بـ السعودية

2020/01/24 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرض ركاب بإحدى السيارات في المملكة العربية السعودية إلى حادث مروع، حيث انقلبت مركبتهم من منحدر جبلي مرتفع.ووفقا لما نشرته صحيفة سبق السعودية، فقد انتقلت قوات الدفاع المدني، والهلال الأحمر إلى مكان الواقعة، حيث انقلبت السيارة واستقرت في منطقة وعرة جدا بـ قرضة، غرب محافظة فيفاء بالمملكة العربية السعودية.استمرت عمليات الإنقاذ […]

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